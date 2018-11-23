В жизни Захара Машненкова полутонов не бывает

В конце декабря в Калуге в назначенном месте и в назначенное время, которые пока держатся в строжайшей тайне, состоится необычный концерт-перформанс.

Актер и режиссёр Калужского драмтеатра Захар МАШНЕНКОВ замыслил нечто невиданное. Захар всегда отличался нестандартным подходом ко всему, что делает, и открытым, честным взглядом на окружающее. Чего стоит только его авторский спектакль «Запахи сцены», где он откровенно, эмоционально и хлёстко рассказал о театральной жизни. Рассказал в стихах!

Стихи он пишет давно, а сейчас решил выпустить собственный сборник. Материала накопилось много — пришла пора вынести его на суд публики. Книга должна выйти со дня на день. Но просто устроить презентацию в маленьком кафе, почитать стихи и пообсуждать их с восторженными поклонниками — это не в духе Захара. Не тот размах. В планах — грандиозное шоу. Причём такое: три в одном — концерт, презентация и выставка. Будут и авторские песни, и клипы, и стихи, и фрагменты из спектакля «Запахи сцены», и конечно, новый, ещё пахнущий типографской краской поэтический сборник. Захар обещает автограф-пати! В общем, делается всё, чтобы после такого литературно-музыкального сумасбродства зрители уходили домой в приятном культурном шоке.

— Концерт-презентация будет построен на основе произведений моей книги, — говорит Захар. — Оригинальные аранжировки делает легендарный музыкант Сергей Шафраненко — он лично этим занимается. Задействованы актёры драмтеатра Денис Юшечкин, Сергей Путинцев, Виктор Деренов… И музыканты у нас потрясающие! Иллюстрации к книге, которые, на мой взгляд, отлично подчёркивают темы, создали профессиональные художники из моего родного Кирова — Андрей Никитин и Алексей Евдокимов. Алексей ещё и мой двоюродный брат. На концерт-презентацию они привезут выставку — порядка 30 работ. Мероприятие будет грандиозным, авторским, прозвучат и эксклюзивные вещи. Но не буду раскрывать всех секретов, зрителей ждёт много сюрпризов…

Пять важных тем

— Как родилось название книги?

— Книга называется «5 на 5». В ней отражены пять, на мой взгляд, глобальных тем: «Город», «Настроение», «Театр», «Война» и «Любовь». В каждой — 5 произведений в стихах ­и в прозе. Все персонажи, события, место действия — вымышленные, не надо в них никого искать. Материал для сборника был. Некоторым стихам — по 15, а то и 20 лет. Пересматривая их, я вижу, что эти пять тем постоянно звучат. Первая — «Город» — заглавная. Это наша провинция со всеми её недостатками, достатками и достатками не своими… Со всеми удачами и неудачами. Но я пишу в основном о своей юности. Про сегодня не могу писать, потому что я не в тренде и даже не вникаю в это. Моё любимое выражение: «Я не модный». Понтов никогда не было, клянусь! У меня кнопочный телефон, он великолепно звонит и отправляет SMSки. Пальто ношу 8 лет, уже потёрлось. Люблю стабильность во всём, это надёжно. А сегодня настолько быстро всё меняется... Появляются новые реалии, модные тренды, навороченные опции… Я уезжаю в Киров, у меня там много знакомых. Это прекрасные семьи, которые воспитывают детей, имеют хозяйство. У них всё есть — и спутниковые тарелки, и гаджеты. Но они не сидят целыми днями «ВКонтакте» и «Фейсбуке» и не постят в «Инстаграм» фото свиней, коров и котиков. Они — нормальные. И проза у меня, в частности, об этом.

— Вторая тема — «Настроение»…

— Настроение творческого человека сложно передать, обычно можно лишь почувствовать в его произведениях — песнях, музыке, стихах, фото. А вообще, моё убеждение: в жизни нет полутонов. В искусстве их много, именно поэтому творческих людей считают немного повёрнутыми, они видят эти полутона. А в жизни всё конкретно: чёрное и белое, любовь и ненависть… Нельзя сказать: «Он чуть-чуть улыбнулся или она слегка рассмеялась». Это как? Человек либо смеётся, либо плачет. Таково моё мнение.

— О чём ты говоришь на тему «Театр»?

— Театр — жёсткая тема. На сцене под крышей драмтеатра долго шёл мой авторский спектакль «Запахи сцены», который был о закулисье. Потом его благополучно задвинули. Были к спектаклю претензии, некоторые мне задавали вопрос: «Почему ты так всех ненавидишь?» А я отвечал: «Дураки, я, наоборот, люб­лю! Это же я о себе в первую очередь рассказываю в спектакле». В книге тема театра такая же — чуть хлёсткая. Там нет подковёрных игр, интриг, сплетен, просто сухая правда.

— Следующая тема — «Война». Что она для тебя значит?

— Эта тема меня очень волнует. Я, кстати, единственный из сегодняшних артистов драмтеатра, который 2 года служил в армии от звонка до звонка, и знаю, что это такое. Есть артисты, которые проходили срочную службу, но в военном оркестре или при Театре Советской Армии. А я — в линейных войсках дивизии им. Дзержинского при МВД России. И этим горжусь! Моя армия была другая, не такая, как сейчас. Это 1993–1995 годы. Первая чеченская кампания. Однополчане, которые со мной призывались, попали на эту войну. Вернулись не все. Меня тогда отправили учиться в сержантскую школу в г. Электросталь. Это и спасло — нас, курсантов, не трогали. Война для меня серьёзная, важная тема. Есть стихи и о Великой Отечественной. Мы с братом много думали, как проиллюстрировать эту тему. В фильме «Брестская крепость» меня сильно зацепила сцена, когда фашисты захватили одно из зданий и заставили нашего пленного солдатика собирать с пилоток убитых звёздочки в каску. Даже сейчас мурашки от этого эпизода… Солдат подползает к своим погибшим товарищам, срывает с пилоток звёздочки, а фашисты пинают его сапогами… Набрал он полкаски и нашёл гранату. Выдергивает кольцо, кладёт эту гранату в каску и подаёт немецкому офицеру… Взрывает и себя, и немца. Эта сцена и сейчас перед глазами. И я попросил брата-художника придумать к моей теме «Война» сюжет, основанный на этом эпизоде из фильма: солдат держит в руках советскую каску, полную железных звёздочек с пилоток…

— Завершает книгу тема «Любовь».

— Без этого никак! Там не только стихи. Есть и проза, где я спрашиваю читателя: почему любовь — это обязательно отношения мужчины и женщины? Любовь ведь может быть к профессии, да к чему угодно. Некие размышления на эту тему.

— Что будешь делать, если после выхода книги на тебя обрушится популярность, начнут просить автографы на улице…

— Честно говоря, не знаю. Слава Богу, звёздной болезнью уже давно переболел.

— А к критике готов?

— Я спокойно и по-доброму отношусь к критике. Уж столько её пережил, что не боюсь.

«Ничего не исправляю»

— Как у тебя протекает процесс написания стихов? В какие моменты приходит вдохновение?

— То, что посещает муза, — стереотип. Некоторые темы накрывают прямо на улице. Например, у меня есть стихотворение «Всё!» Случайно увидел, как на перекрёстке Ленина и Кирова возле «Детского мира» стоят девушка с парнем. Он от неё отходит спиной, не видя, куда идёт, и с разной интонацией кричит: «Всё! Всё! Всё!..» Так убедительно — будто бритвой… У него в руках цветы, он их бросает. А она просто стоит… И сразу рождаются какие-то строки. Я не видел, чем это закончилось, но история понятна.

— Бывает, что переписываешь что-то?

— Никогда ничего принципиально не исправляю! Могу только какой-то глагол изменить. У меня есть приятель, который пишет стихи, песни для себя. Так вот он одно стихотворение три года может править. У меня такого нет. Я считаю, что эмоцию, которая была в ту секунду, когда писал, не повторишь. Тем это произведение и ценно для меня.

— Стихи выкладываешь в Интернет?

— Они везде есть! Я сам обалдел от количества информации обо мне в Интернете. Куча всего — стихи, песни. Я их не выкладывал. Как оказались там — не знаю.

Театральный урок

— Я знаю, что ты сейчас занят в одном интересном проекте на гоголевскую тему…

— Это проект «Внеклассная классика» Владимира Прудникова, который выступает в нём как продюсер, и Сергея Вихрева в качестве режиссёра. Можно сказать, театральный урок для школьников. В прошлом году он был по произведениям Чехова, в этом году взяли Гоголя и уже отыграли четыре «урока». Задействованы три актёра: Дмитрий Денисов, Никита Левин и я. Сначала коротко пересказываем разные интересные факты из биографии писателя — и не сухо, как в учебнике, а с юмором. Потом берутся три отрывка из произведений, которые входят в школьную программу. В этот раз — «Тарас Бульба», «Ревизор» и «Мёртвые души». Разыгрываем их как костюмированный спектакль. Такие «уроки» проходят на разных площадках: в ДК КЭМЗ, в Доме музыки, в ДК «Силикатный». Хороший проект, и детям интересно.

Хлебные крошки

У подъезда дедушка кормит голубей

Четвертинкой хлебушка из руки своей.

Бережно, по крошечке, сыплет на асфальт,

И мелькнёт немножечко прошлое назад.

Длинными походами ночь и день без сна,

Пешими подводами позади страна.

Как на поле выжженном колосья собирал,

Мы выстоим, мы выживем, каждый твёрдо знал!

Как с командой ротного наступал привал,

Из кармана мокрого крошки доставал.

Как однажды вечером в хату на постой,

Нас пустил доверчиво дедушка седой.

Он тогда с наказами дать отпор врагу

Каждому за пазуху хлебушка пихнул.

Эту четвертиночку не забыть вовек,

Где теперь тот дедушка — добрый человек?

И картинкой прошлого мы спасти смогли,

Да в ладонях крошками горсть родной земли.

Именно поэтому через много лет

Колупает трепетно крошки старый дед.

В бороде у дедушки улыбка промелькнёт,

Он в ларёк за хлебушком не спеша пойдёт.

Голуби настырные под ноги снуют,

Всюду люди мирные счастливо живут.

А мне бы…

Руки связаны чем-то твёрдым, а мне хочется к солнцу, в небо.

Без воды, без сна и без хлеба. Лёгким, чистым и очень свободным.

Где за пазухой сердце бьётся, от любви голова кружится.

Где простые и добрые лица, где лукавить и врать не придётся.

Побегу, как мальчишка смелый, быстро-быстро навстречу ветру.

Задыхаясь, навстречу ветру, обнимая свет весь белый.

Просто так улыбнусь я солнцу и луне, когда ночь настанет.

Не боюсь, если гром грянет и весенним дождём прольётся.

Станут мокрыми земля и небо, везде запахнет свежей травою.

Мне бы только остаться с тобою да побывать там, где ещё я не был.

Эта статья была опубликована в №47 газеты «Калужский перекрёсток» от 21.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.