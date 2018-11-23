Разыгрываем билеты на концерт группы «Аффинаж»

5 декабря в калужском баре Garage выступит группа «Аффинаж».
- «Герои рок-фестивалей», «лидеры радио-чартов», «новая музыкальная сенсация» – именно так многочисленные СМИ аттестуют питерскую группу «Аффинаж», - рассказывают организаторы. - Появившийся несколько лет назад «Аффинаж», самолично придумавший для своих песен синтетический стиль «нуар-шансон», – весьма нетипичная группа для русского музыкального процесса. У них небанальный инструментарий – акустическая гитара, бас, тромбон и баян; они записывают концептуальные альбомы, не боятся экспериментов, а главное – настойчиво декларируют, что поют «серьезные песни о серьезном.
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