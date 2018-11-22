Разыгрываем билеты на концерт Ярослава Сумишевского

22.11.2018 10:22 137 Дмитрий Ивьев

В ближайшее воскресенье, 25 ноября, в Калуге выступит Ярослав Сумишевский - Народный артист интернета. - Ярослав - основатель и бессменный ведущий интернет-проекта «Народный Махор», участник шоу Первого канала - «Три Аккорда», обладатель невероятно красивого голоса и очень талантливый артист, - рассказали нам организаторы. Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.



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