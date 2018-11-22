Анита Цой едет в Калугу - разыгрываем билеты

В понедельник, 3 декабря, на сцене Калужской областной филармонии выступит Анита Цой. Известная исполнительница представит шоу «10|20».
- В программу войдут лучшие хиты певицы, которые знают и любят миллионы её поклонников: «Небо», «На восток», «Мама», «Береги меня», «Полёт», «Лето. Латте. Любовь», «Твоя_А», - рассказали нам организаторы. - Специально для шоу все произведения приобретут новое звучание. Зрителя ждёт неожиданное прочтение любимых песен, а также новый музыкальный материал. Над созданием шоу работает авторитетная интернациональная команда. Для создания спецэффектов приглашены эксперты и разработчики иллюзий, покорившие мир эффектами, противоречащими законам гравитации.
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