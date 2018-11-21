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«Фантастические твари» вновь захватили Калугу

21.11.2018 21:30 5 492 Оксана КОЛОСОВА
«Фантастические твари» вновь захватили Калугу

— Очень крутой фильм! Обязательно посмотрите — вам понравится! Классные съёмки, крутые спецэффекты! — так отозвался о новой фантастической драме режиссёра Дэвида Йетса «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 20-летний сын моей подруги, посмотревший картину на день раньше меня.

За свои первые выходные в прокате фильм заработал более 62 млн. долларов. Как пишут федеральные СМИ, наибольшую прибыль «Фантастических тварям», не считая США, принесли россияне. В нашей стране кинолента собрала больше 12 млн. долларов. Отзывы зрителей весьма полярные: от восторженных до скептических.

Кино не для всех

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» стали вторым фильмом о событиях, происходивших в магическом мире за 70 лет до рождения знаменитого волшебного мальчика Гарри Поттера — главного героя книг британской писательницы Джоан Роулинг.

Первый фильм вышел ровно два года назад и получил самую высокую оценку поклонников творчества Роулинг и кинокритиков. Действие этой картины разворачивается в середине 1920-х годов в Америке и Европе. Главный герой — чудаковатый биолог, любитель магических животных Ньют Саламандер. Он противостоит могущественному тёмному волшебнику Грин-де-Вальду, который мечтает установить власть над всеми немагическими существами на планете.

Сразу замечу: скорее всего, это кино не для всех. Зрителю, который не смотрел ни одной истории о Гарри Поттере и не видел первых «Фантастических тварей», разобраться, кто есть кто, думаю, будет довольно сложно. «Повествование перенасыщено героями и сюжетными линиями, — пишет New York Times. — Нужно потратить много времени и усилий, чтобы разобраться, кто, что и почему делает».

Даже название фильма у непосвящённых может вызвать определённые вопросы, потому как магические животные, конечно, здесь имеются, но их явно меньше, нежели в первой части, и они на втором плане, что лишает картину доброго обаяния, которым отличалась предыдущая история.

Прекрасный Джонни Депп

Однако знатокам книг и фильмов о Гарри Поттере, конечно, будет что обсудить. Например, каким образом связаны между собой злой гений Грин-де-Вальд и Дамблдор — могущественный светлый волшебник, ставший впоследствии директором школы волшебства Хогвартс. Конечно, в новом фильме он выглядит совсем иначе — ещё молодой, более стройный и бодрый. Мою 8-летнюю дочь это поначалу несколько разочаровало: она привыкла к другому Дамблдору — улыбчивому старцу с длинной бородой и в очках-половинках. Впрочем, благодаря талантливой игре актёра Джуда Лоу к «новому» Дамблдору привыкаешь довольно быстро.

А вот Эдди Редмэйн, сыгравший мага-зоолога Ньюта Саламандера, на этот раз разочаровал. Если в первой части он выглядит именно милым чудаком, то теперь в его образе появляется некоторая придурковатость. В какой-то момент она начинает раздражать.

Зато Джонни Депп играет потрясающе. В роли знаменитого Джека Воробья к пятому сезону «Пиратов Карибского моря» он многим слегка набил оскомину. Но злодей Грин-де-Вальд получился у него абсолютно другим персонажем, ничуть не похожим на капитана Воробья. Честно говоря, я, увидев Джонни Деппа в «Фантастических тварях», не сразу поверила, что это действительно он. Поэтому, если вы страстный поклонник творчества Деппа, вам точно стоит сходить на «Преступления Грин-де-Вальда», чтобы насладиться игрой любимого актёра.

Спецэффекты, за которыми пустота

Среди плюсов картины — и её зрелищность: невероятной красоты съёмки, классные спецэффекты, которые создают атмосферу волшебства. На большом экране фильм смотрится захватывающе. Думаю, восторги зрителей, особенно юных, отчасти связаны именно с этим. Вот только я не уверена, что ощущения будут такими же, если смотреть картину не на большом экране в формате 3D, а на обычном домашнем телевизоре или с экрана компьютера. Потому что если отбросить все эти спецэффекты и красивости, то сюжет и действие могут показаться несколько бедноватыми и даже скучными.

Кроме того, если в первых «Фантастических тварях» баланс веселья и мрачности удачно соблюдён, то в новом фильме явно превалирует настроение «мы все умрём». Здесь Грин-де-Вальд не просто злой волшебник вроде известного нам другого магического монстра Волан-де-Морта. В образе, воплощённом на экране Джонни Деппом, явно читаются замашки фюрера, а в одной из финальных сцен слышатся нацистские мотивы. Это разрушает дух магии и сказки, которым пронизаны все киноистории по произведениям Джоан Роулинг, и лично я испытала по этому поводу некоторое сожаление.

Через два года

Впрочем, в финале картины её создателям удалось-таки удержать интригу и тем самым заставить зрителя ждать продолжения. Оно выйдет на экраны через два года, в ноябре 2020-го. Вся же история о противостоянии Грин-де-Вадьда магическому миру будет состоять из пяти частей. Так что до 2024 года запасаемся поп-корном.

Уважаемые читатели! А какие фильмы смотрите вы? Расскажите в комментариях!

Эта статья была опубликована в №47 газеты «Калужский перекрёсток» от 21.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Тэги: культура
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