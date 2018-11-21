Кто выиграл билеты на спектакль «Супруги Каренины»

Как мы уже рассказывали, в четверг, 22 ноября, на сцене Калужской областной филармонии народная артистка СССР Людмила Чурсина и народный артист России Евгений Князев представят литературно-музыкальную постановку «Супруги Каренины».

- Концертная специфика спектакля не даёт полной артистической свободы, в их распоряжении лишь голос, мимика и жесты. Но и этого достаточно, чтобы заворожить зал, - говорят организаторы. - Их партнёрство приковывает взгляд и слух, через несколько секунд диалога зритель уже погружается в мир Льва Толстого, в жизнь семьи Карениных. С первых слов, с первого движения и с первого взгляда актёры дают зрителю потрясающую возможность взглянуть на семью Карениных с другой стороны - увидеть Её и Его правду.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот вечер. Повезло Евгении Марьенко. Поздравляем!