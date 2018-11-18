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Кто выиграл билеты на вечер романсов

18.11.2018 21:40 0 124 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на вечер романсов

Как мы уже рассказывали, во вторник, 20 ноября, на сцене филармонии в Калуге выступит Олег Погудин.

- На его концертах звучат песни и романсы на стихи Пушкина, Гумилёва, Вертинского, Окуджавы, - рассказывают организаторы. - У Олега Погудина вышло несколько дисков романсов, в том числе и на стихотворения Михаила Лермонтова - этот поэт особенно близок его душе.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Елене Косаревой. Поздравляем!


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Тэги: культура
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