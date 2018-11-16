Разыгрываем билеты на вечер романсов

В следующий вторник, 20 ноября, на сцене филармонии в Калуге выступит Олег Погудин.

- На его концертах звучат песни и романсы на стихи Пушкина, Гумилёва, Вертинского, Окуджавы, - рассказывают организаторы. - У Олега Погудина вышло несколько дисков романсов, в том числе и на стихотворения Михаила Лермонтова - этот поэт особенно близок его душе.

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