Кто выиграл билеты на концерт для детей

Как мы уже рассказывали, в ближайшую субботу, 17 ноября, на сцене Дома музыки в Калуге в рамках проекта «Я с мамой – на концерт » пройдёт «Парад ударных инструментов».

- Маленькие зрители не только увидят и услышат ударные инструменты, но и смогут поиграть на них, - рассказали нам организаторы. - Участники концерта - преподаватели и ученики детской школы искусств №5 Калуги, а также студенты музыкального колледжа.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Юлии Седовой. Поздравляем!