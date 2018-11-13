Кто выиграл билеты на концерт китайского гитариста

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 13 ноября, на сцене Дома музыки в Калуге выступит гитарист из Китая Чан Тон-Йе.

В прошлом году он победил на одном из крупнейших конкурсов классической гитары в мире – V Международном конкурсе и фестивале гитаристов имени Александра Фраучи. Также Чан Тон-Йе является обладателем первых премий других известнейших конкурсов, проходящих в Австрии, Китае и США, включая победу на международном конкурсе Guitar Foundation of America (GFA), международном молодежном конкурсе Forum Gitarre в Вене (Австрия), международном гитарном конкурсе Чангша - Changsha – в Китае и конкурсе исполнительского искусства солистов на струнных инструментах Schadt в Аллентауне (США) в 2017 году.

Среди наших читателей в социальных сетях мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Андрею Петрову. Поздравляем!