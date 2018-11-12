Ультрафиолетовой мир, куклы и акварель - необычная выставка открылась в Калуге

В Доме музыки в Калуге на днях открылась городская выставка-конкурс «Поиск и эксперимент». В ней принимают участие работы около 50 калужан: и профессиональных художников, и вовсе не художников, а обычных людей, которые что-то творят.

А натворили много чего! В этом году побит рекорд по количеству работ за все время существования конкурса – 167. Писали акварелью по сырому, соусом, обжигали оксид меди со стеклом, совмещали несовместимое, создавали умопомрачительные инсталляции... Концепцию некоторых авторов вам придется разгадать самим, часть работ сопровождает пояснительная записка.

Тимур Суворкин.

Как всегда удивил провокационный художник Тимур Суворкин, показав, каким бы мы видели мир, если бы воспринимали ультрафиолет.

- Каждый человек когда-нибудь задумывался, как может выглядеть цвет, которого никогда не видел, - говорит Тимур. – Я провел исследование и отвечаю на этот вопрос. Ультрафиолетовый - этот тот самый цвет, который в радуге идет после фиолетового, он уже не видим нашему глазу, но его могут увидеть птицы и некоторые животные. Проанализировав работы отечественных и иностранных ученых, я узнал, что у человека есть механизм, с помощью которого можно видеть ультрафиолет, но хрусталик пресекает поступление этого цвета в глаз. Получается: цвет есть, но мы его не видим. Больные с афакией (отсутствие хрусталика) видят этот цвет, хотя и очень слабо, как набор голубоватых, сероватых тонов там, где мы вовсе ничего не видим. Например, такое заболевание было у Клода Моне. И, рассматривая его картины, можно заметить, что он видел ультрафиолет. Так что бы произошло, если бы хрусталик пропускал ультрафиолет и нормально работала система восприятия, ведь не существует цвета, это иллюзия, которую создает наш мозг, есть только короткие и длинные электромагнитные волны. Итак, если бы мы видели ультрафиолет, радуга продлилась примерно на 20%, становясь фиолетово-пурпурной, затем серо-голубой и серой. Кроме того, появилось бы ощущение тумана, будто смотрим через пелену дождя, на коже людей проступили веснушки, у цветов изменился цвет, птицы приобрели радужное оперение. Результатом моего исследования стала картина, где я показываю, как для нас изменился бы мир. Два крайних ока – обычные, а среднее – пропускает ультрафиолет. Почему это важно? Творческий человек обязан видеть, как можно развить искусство. Моне понимал это, поэтому и был художником такого высокого уровня.

Посмотреть, что наэкспериментировали калужане, можно в галерее Дома музыки до 30 ноября. А результаты конкурса будут объявлены 28 ноября в 17:00. Победителей наградят денежными призами. Вы можете поддержать понравившегося автора, проголосовав за него. Специальный приз зрительских симпатий от Калужского дома музыки, получит художник, за которого посетители выставки отдадут наибольшее число голосов.

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