Кто выиграл билеты на рок-оперу «Юнона и Авось»

В ближайшее воскресенье, 11 ноября, в Калуге покажут «Юнону и Авось» — самую известную рок-оперу на российской сцене. Её авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на это представление. Повезло Людмиле Угольниковой. Поздравляем!