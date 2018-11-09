Кто выиграл билеты на спектакль «Мастер и Маргарита»

Как мы уже рассказывали, в субботу, 10 ноября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге покажут спектакль «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова.
- Спектакль создан в мастерской Марка Захарова режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным, - рассказывают организаторы. - Этот проект построен по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу. Оригинальный сценарий сделали этот проект одним из самых модных и посещаемых в Москве.
Главные роли исполнят Екатерина Климова («Мы из будущего», «Любовь под прикрытием»), Филипп Бледный («Папины дочки», «Кухня»), Сергей Алдонин («Папины дочки», «Русалка»), Алексей Коряков («Закрытая школа», «Общая терапия-2») и Михаил Горский («Глухарь. Продолжение», «Ленинград 46»).
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот спектакль. Повезло Наталье Колесниковой, Марине Петровой и Надежде Тузеленковой. Поздравляем!
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