«Богемская рапсодия»: Queen выходит на большой экран

В российских кинотеатрах состоялась премьера байопика о культовой рок-группе.

Вообще-то гитарист Брайан Мэй говорил об этих съёмках ещё в 2010 году, но производство затянулось, а фанаты продолжили ждать.

Как вы яхту назовёте

И вот не так давно трейлер фильма начал весьма навязчиво врываться во время просмотра роликов на YouTube. Причём он оказался настолько подробным, что скорее напоминал краткое содержание для тех, кому лень смотреть кино целиком.

Название для фильма кажется очень удачным, но, чтобы это понять, надо быть хоть немного в теме. Дело в том, что «Богемская рапсодия» — один из самых новаторских треков в истории рок-музыки, и при этом очень характерная песня для Queen, своего рода квинтэссенция. Она не делится на стандартные куплет/припев, а имеет гораздо более прихотливую структуру, включающую оперную часть, балладу и хэви-метал. К тому же сама запись с накладыванием голосов для создания эффекта хора стала вехой в истории сведения звука. На «Богемскую рапсодию» был снят один из первых в истории музыкальных клипов. А когда речь зашла о ротации на радио, группа проявила редкую принципиальность и в результате победила, снова произведя небольшую революцию. Впервые трек продолжительностью почти 6 минут не просто попал в эфиры, но и возглавил чарты. А ведь даже бескомпромиссные The Doors прогнулись под формат, сократив свою Light my fire с 7 до 3 минут.

Проблемные съёмки

Перед режиссёром стояла сложная, если не сказать невыполнимая, задача: фильм должен суметь пройти между Сциллой поклонников группы и Харибдой остальных «квинов», при этом сумев не навлечь на себя гнев моралистов и ЛГБТ-активистов. С учётом неоднозначной личности умершего от СПИДа лидера Queen Фредди Меркьюри, становится ясно, что все углы сгладить не удастся.

Некоторая скандальность сопровождала фильм ещё во время съёмок. Известно, что в главной роли режиссёр видел британского комика Сашу Барона Коэна, известного в России прежде всего благодаря образу казахского репортёра Бората. Однако, такой выбор не понравился музыкантам Queen, а по сов­местительству ещё и продюсерам этой картины, Брайану Мэю и Роджеру Тейлору. С одной стороны, они не хотели, чтобы фильм превратился в сагу о Фредди, и опасались, что яркий и эксцентричный Коэн будет слишком уж откровенно выходить на первый план. К тому же перед авторами стояла немного парадоксальная задача сделать чуть ли не семейное кино, а экс-Борат, по слухам, хотел сконцентрироваться на тёмной стороне биографии Меркьюри. Кстати, несмотря на все старания создателей, в России фильм всё равно получил прокатный рейтинг 18+.

В результате фронтмена сыграл американский актёр египетского происхождения Реми Малека. До этого его наиболее известной ролью был хакер Эллиот Алдерсон в телесериале «Мистер Робот». Но только актёрскими перетасовками проблемы не закончились. В процессе съёмок был уволен и режиссёр Брайан Сингер. Кинокомпания утверждала, что он редко появлялся на площадке, а также конфликтовал с Малеком. Имя Сингера оставили в титрах, но добавили ещё одно — Декстер Флетчер, именно он и заканчивал картину.

В фильме охвачена большая часть истории группы, начиная с времён, когда музыканты выступали под названием Smile, и заканчивая грандиозным шоу Live Aid, которое многие не без основания считают апогеем концертной деятельности Queen.

Экспертное мнение

В преддверии выхода фильма мы решили поговорить с главным калужским пропагандистом рок-музыки Валентином ЧЕРНЯКОМ о группе Queen и его любимых музыкальных байопиках:

— Если говорить о Queen, то это, безусловно, выдающаяся группа, фантастическая команда, которая стоит особняком в мире рок-музыки. Для меня важный критерий — количество классных альбомов, которые остаются интересны спустя годы после выхода. Часто группа выпускала 1–2 хороших диска, а потом выдыхалась и записывалась уже по накатанной. А вот Queen для меня — исключение из этого правила, я считаю, что у них все альбомы выдающиеся и не похожие друг на друга. Из любого диска можно взять композицию, и она спокойно войдёт в сборник лучших хитов. И я даже не говорю про шикарные концерты, которые давали ребята. Кому-то может нравиться или не нравиться их стиль, но это, безусловно, уникальное явление в роке, и не уважать эту группу просто нельзя.

Что касается фильма, то я всегда осторожно отношусь к авторскому взгляду на творчество того или иного коллектива. Всё же это в любом случае художественный вымысел, а не слепок подлинной истории. Но посмотреть такую интерпретацию будет в любом случае интересно. Любопытно, на чём сделает акцент режиссёр: на музыке или на каких-то скандальных фактах и слухах, пикантных подробностях и бульварной прессе. Лично мне хочется увидеть фильм о творчестве, о человеческой судьбе и трагедии Фредди Меркьюри.

Для меня загадка, зачем концерт Live Aid, который и так прекрасно снят, переснимать с участием актёров, изображающих рок-группу. Эталонный фильм о концерте — это «The Rolling Stones: да будет свет!» Мартина Скорсезе. Это и фильм-концерт, и в то же время документальная история группы. Здесь великолепно всё: съёмки, монтаж, звук, интервью с музыкантами.

Если говорить о художественном кино, то в своё время большое впечатление на меня произвёл фильм Оливера Стоуна «Дорз». Снявшийся в главной роли Вел Килмер очень близко подошёл к образу одного из моих любимых музыкантов — Джима Моррисона. Из менее известных фильмов назову «4+1 (пятый в квартете)», посвящённый Стюарту Сатклиффу — басисту, выступавшему с битлами в начале 60-х, в так называемый «гамбургский период». Это такая фантазия на тему, но очень удачная.

Эта статья была опубликована в №45 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.