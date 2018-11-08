Кто выиграл билеты на «Демона»

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 9 ноября, актёр Рустем Галич и артисты Калужской областной филармонии представят в Калуге музыкально-поэтический спектакль «Демон».

- Это мистерия поэзии, музыки и светоживописи по мотивам поэмы Михаила Лермонтова, - рассказывают о постановке в филармонии. - В роли рассказчика, Демона - мастер художественного слова Рустем Галич, актёр, известный как популярный исполнитель русской классической поэзии и прозы, основатель Театра поэзии и музыки в Нью-Йорке.

Среди наших читателей в социальных сетях мы разыгрывали два билета на спектакль. Повезло Ольге Дегтярёвой. Поздравляем!