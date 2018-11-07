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Кто выиграл билеты на органный концерт

07.11.2018 08:25 0 174 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на органный концерт

Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 7 ноября, в Калуге на сцене Дома музыки Виктория Тантлевская представит органный концерт. Прозвучат произведения европейских композиторов XVIII-XX вв.

На сцену также выйдут Елена Шумаева (сопрано) и Эдуард Раджабов (флейта).

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Татьяне Денисовой. Поздравляем!


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Тэги: культура
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