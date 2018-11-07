Кто выиграл билеты на органный концерт

Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 7 ноября, в Калуге на сцене Дома музыки Виктория Тантлевская представит органный концерт. Прозвучат произведения европейских композиторов XVIII-XX вв.

На сцену также выйдут Елена Шумаева (сопрано) и Эдуард Раджабов (флейта).

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Татьяне Денисовой. Поздравляем!