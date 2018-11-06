Бал-маскарад прошёл в Калуге: маски и кринолины, польки и контрдансы

В воскресенье, 4 ноября, в Городском досуговом центре в Калуге прошёл общественный бал-маскарад «На краю времен», организованный творческим объединением «Элизиум». Дамы и кавалеры представили танцы XVII-XIX веков.
В мероприятии участвовали танцоры из Калуги, Алексина и Обнинска. Всего бал посетило около 35 человек.
Участники были разного возраста, поэтому программа танцев подбиралась так, чтобы всем было комфортно.
Разница в возрасте была такой, что в паре на танец внук вполне мог танцевать с бабушкой. Это особенность исторических танцев — они доступны абсолютно всем.
- Спасибо Городскому досуговому центру и директору Галине Васильевне Буньковой, что они дают возможность вести такие танцы на своей базе бесплатно, - говорит хозяйка бала и создатель исторических танцев при «Элизиуме» Наталья ЧААДАЕВА. - Это помогает возродить и популяризировать это направление танцев в Калуге, передать их молодому поколению и привить им любовь к таким танцам.
В перерывах между отделениями гости играли в салонные игры, слушали живой вокал и выбирали Леди Осени - дамам нужно было пройти ряд испытаний.
Это первый бал, который вели создатели двух клубов исторических танцев — танцертмейстером на балу был руководитель КИТ «Вихри времени» Алексей Макаров, а хозяйкой бала создатель исторических танцев при творческом объединении «Элизиум».
Оба этих клуба успешно и бесплатно обучают всех желающих историческим танцам.
Танцевальный сезон только начат. Впереди балы по всей России. Ну а о том, когда будет следующий бал в Калуге и области, мы обязательно проинформируем вас в нашей Афише.
Уважаемые читатели! А какие необычные увлечения есть у вас? Расскажите в комментариях!
Фото: Антон Лапынин, Игорь Стремлин.
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