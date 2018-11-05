Выставка художников-любителей открылась в Калуге

В Доме музыки открылась выставка художников-любителей.

Это люди совершенно разных профессий и возрастов — от 16 до 70 лет. Все они когда-то пришли в художественную студию и стали рисовать. Кто-то — с нуля, у кого-то уже были навыки. А организовал студию 8 лет назад художник Садых Иманович Багиров. Он родился в Баку, но 40 лет прожил в России. После службы в армии поступил в Саратовское художественное училище, затем — на факультет промышленной графики Харьковского художественного института имени Репина. Много ездил по Советскому Союзу. Даже со своей женой Людмилой Бобровской познакомился в поезде. У них родились две дочки.

В 1978 году семья переехала в Калугу: здесь жили родители Людмилы. Садых Иманович любил наш город, много рисовал с натуры. Преподавал в художественной школе, а по выходным в своей мастерской устраивал занятия с детьми, рассказывал о культуре Азербайджана. Часто вспоминал, как дружно жили в советское время. Его старшая дочь Лейла окончила юридический институт, вышла замуж, а младшая Севиль стала музыкантом.

Три года назад Садыха Багирова не стало. Но студия, которой он руководил, работает. Здесь дружная команда, и уроки всегда проходят интересно. В ход идут не только акварель, масло, пастель, но и уголь, и… соус. На выставке в Доме музыки представлены работы студии за последние два года.

Галина ЛЕВИЦКАЯ, преподаватель студии:

— Выставка получилась хорошая. Все работы, которые здесь представлены, очень добрые. Художники — народные, все — со своим почерком. Моих картин на выставке нет, только работы учеников. Я веду занятия в двух студиях и преподаю в колледже культуры и искусств. Учеников у меня много. В свободное время я тоже рисую, сейчас — в основном храмы.

Я рада, что художники осилили эту выставку, но столько работ осталось, которые хотелось бы ещё показать. Многие хотели побольше своих картин представить, приходилось ограничивать. Молодцы активисты: Ирина Свиридова, Елена Смык, Ирина Лифшиц, Людмила Валентинова… На них много взвалено, но они всё держат и всё успевают. И пусть всё продолжается!

Людмила ВАЛЕНТИНОВА, участница студии:

— Рисую я всю жизнь. А в Калуге живу уже 40 лет. По профессии я преподаватель ИЗО. В студии занимаюсь шесть лет. Первые три года — у Багирова. Пришла сюда случайно. Были мысли как-то повысить свой уровень, потому что нельзя вариться только в собственном соку, надо учиться, постоянно что-то менять, совершенствоваться. И как-то я попала на вот такую же отчётную выставку студии, захотелось туда самой. Работ у меня уже много: 40 из них подарила друзьям и родным, примерно 30 висит у моей мамы, ну и у меня дома — штук 10. Очень люблю натюрморты, пейзажи и цветы. Дома есть и моя первая работа: дождливый день, по улице едет экипаж. Пишу не только в студии, но и дома. И, конечно, буду продолжать занятия. Без творчества невозможно жить: оно очень заразительно.

Ирина СВИРИДОВА, участница студии:

— Эту картину мы писали в соавторстве с Еленой Смык к 80-летнему юбилею Дворца пионеров. Сейчас она висит на там на самом видном месте. Рисовали по памяти. Но, кроме того, перед глазами была фотография здания. Мы изобразили всё немного по-другому — сделали картину яркой, осенней. Рисуя, перемещались слева направо. Что-то один напишет, что–то — другой. И друг другу подсказывали, как свет падает, где тени сильней. Рисовали в свободное от работы время. Это октябрь, начало учебного года. Трудились над картиной 2 месяца.

Мне нравится рисовать пейзажи. Но на этой выставке я сделала акцент на натюрмортах. До прихода в студию рисовала, но для себя, по мелочи. Оформляла стенгазеты в школе. И только в студии занялась живописью более серьёзно.

Ирина ЛИФШИЦ, участница студии:

— Я пришла в студию в 2013 году, когда преподавателем был ещё Садых Иманович Багиров. Училась у него около 2 лет. Раньше рисовала только для себя. И Садых Иманович очень много дал новых знаний. Это был замечательный преподаватель, который очень доступно всё объяснял, и прекрасный человек. Сейчас я продолжаю заниматься в студии, но с перерывами, потому что работаю. После 6 вечера приходишь домой, и надо ещё успеть сделать домашние дела. Но находишь время и для творчества, и всё даётся легко, потому что это приносит удовольствие. Рисовать мне больше нравится карандашом. Я чувствую, что графика — это моё, и хочется двигаться именно в этом направлении. Отчётная выставка — не первая. У нас с Садыхом Имановичем была традиция выставлять работы учеников, чтобы появлялась мотивация делать что-то новое, развиваться. Ведь вдохновение приходит во время работы. И, чем больше человек работает, тем больше вдохновения.

Эта статья была опубликована в №44 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.