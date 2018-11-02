Калужанка сыграла в нашумевшей кинопремьере

1 ноября стартует прокат фильма Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол», одну из ролей в котором исполнила калужская актриса.

Молодая актриса драмтеатра Елена Короткова стала первой калужанкой, участвовавшей в фестивале «Кинотавр». Она сыграла небольшую, но очень яркую роль в фильме Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол» и теперь может давать мастер-класс на тему «Как влюбить в себя зрителей за 5 появлений на экране». Всем этим и не только Елена поделилась с читателями «Калужского перекрёстка».

О театре и кино

— Театр и кино — 2 разных мира. Для меня как для человека, 7-й год работающего в театре, кино кажется несколько более простым видом искусства. В кино что-то не получилось — тебе сказали: «Стоп! Давайте ещё дубль». В театре ты на протяжении двух месяцев репетируешь, учишь, а в кино тебе с утра дали текст, ты прочитал и сразу пошло: дубль, дубль, дубль…

После первого курса нас позвали в сериал «Любовь не картошка». Идя в эту профессию, каждый понимает, что театр — это основная работа, но и съёмок никто не исключает. Мысли о кино были, но специально каких-то ролей не искала. И этот сериал, и «Кино про Алексеева» (фильм М. Сегала. — Прим. авт.), где я играла в массовке, снимались в Калуге. В таких случаях обычно киношники сразу приходят в театр и зовут желающих на кастинг. Так что в Москву специально не ездила, фото по кастингам не отправляла.

В этот раз было очень сложно совмещать работу в театре и кино, потому что под одно шли премьеры. Я им ломала весь график съёмок: в этот день не могу, завтра тоже занята. Но они подстраивались.

О работе с Михаилом Сегалом

— В массовке «Кино про Алексеева» снимался практически весь наш курс, а ещё были ребята из Тимирязевки. Я даже не знаю, почему Сегал обратил внимание именно на меня. Хотя многим режиссёрам нравятся мой низкий голос и навыки характерной актрисы, позволяющие любого персонажа сделать необычным и смешным. К тому же у меня не стереотипная для актрисы внешность — я бывшая спортсменка, пропорции не модельные: невысокая, ноги не худые.

После съёмок мы продолжали общаться с Сегалом, держали связь. И вот однажды он позвонил и предложил снять видеовизитку, причём сначала даже ничего не рассказал о самом проекте. Я отправила файл, и Михаил попросил записать всё то же самое, но как будто у меня глубокая депрессия, и вскоре после этого меня утвердили на роль в фильме «Слоны могут играть в футбол». И, хотя я не видела сценария, согласилась без раздумий.

Есть режиссёры, которые что-то тебе показывают и потом хотят, чтобы ты сделала нечто подобное. А Миша настолько чувствует людей, что может сказать какую-то левую фразу — и благодаря ей у тебя внутри что-то щёлкает и возникает идея. Напрямую он никогда не говорил, как мне играть. Он разбирал сцену, пытался донести своё видение по действиям, а всё остальное — коллективная работа, сотворчество.

О своей героине

— У моего персонажа в фильме — вечная депрессия. И когда я поговорила с Мишей (Сегалом) о роли, то поняла, что вокруг очень много таких людей — они любят это состояние, оправдывают его осенью, плохой погодой, да чем угодно! И моя героиня так живёт, ей комфортно в своей депрессии и не нужна никакая помощь.

Я не скажу, что это была гиперсложная роль, просто она по характеру очень далека от меня самой. И я спрашивала Мишу: «Где ты нашёл во мне эту депрессию?» Но он очень верил, что я смогу это сыграть.

Моя роль в фильме является неким противовесом, и из-за этого она становится комичной. Хотя формально нет ничего смешного: у человека — депрессия, но в контексте моя героиня оказывается очень выразительным, непохожим на остальных персонажем. В итоге все мои 5 появлений сопровождались взрывом хохота в зале. И это не только на «Кинотавре», то же самое было на премьере в Москве, и друзья из Питера мне это подтверждали. Конечно, в этом не только моя заслуга. Просто Миша так умеет придумать, прописать и объяснить, чтобы персонаж «стрелял» на 100%.

В обычной жизни Лена — полная противоположность своей героине из фильма Сегала.

О «Кинотавре»

— На кинофестивале было очень волнительно. До этого я бывала на закрытых показах, но тут совсем другое. Как ни странно, на фестивале оказалось всё очень по-домашнему. Прилетев в Сочи, первым делом, конечно, я искупалась в море. А вечером был показ, после которого мою героиню сразу начали цитировать. Я была единственной из съёмочной группы, кто не видел фильма до этого. Было интересно наблюдать за реакцией зала на сцены с участием моей героини. Видишь, что вроде всем нравится, и думаешь: «Ну хорошо, приятного просмотра». И очень странно, когда ты смотришь на себя на экране, а другие зрители при этом наблюдают за твоей реакцией: ну как, нравишься ты сама себе? Особенно если учесть, что в зале собралась практически половина российского киноцеха.

А уже на банкете ко мне стали подходить люди: обычные зрители, актёры, режиссёры, представители кинобизнеса. Сначала было очень непривычно, когда такие звёзды, как Любовь Аксёнова, Виктория Толстоганова, Александр Гордон, Максим Виторган, говорят тебе приятные вещи. Сводились они к тому, что сказал мне ещё Михаил Сегал: «Вот видишь, и маленькие роли бывают прекрасны».

Конечно, всё это немного вскружило голову. Поначалу я даже не знала, как себя вести. Ты молодая девушка, работаешь в театре в маленьком городе Калуге и тут врываешься в какой-то улей светской жизни: знаменитости, фотографы, красная дорожка. В театре же после спектакля никто тебя не ждёт с камерами.

А потом начинаешь к этому относиться проще, отвечаешь всем: «Спасибо большое, очень приятно». Но это был очень большой опыт, ведь одно дело — смотреть по телевизору, как люди проходят по красной дорожке, а другое — идти вместе с ними. Кстати, я шла в красном комбинезоне и белых тапках. Там нет какого-то дресс-кода, это всё же не Канны. На «Кинотавре» всё проще, там некоторые и в шортах были. Иногда даже возникали мысли: то ли я неправильно оделась, то ли настолько разно­образно можно. Там были и девушки в вечерних платьях в пол, которые за ними еще 10 метров волочились, и те, кто, кажется, вышел, в чём спал.

О российских сериалах

— По центральным каналам сейчас показывают в основном наши дешёвые однотипные сериалы. Приезжает из Хацапетовки бедная девочка, её обязательно ограбят, потом она непременно встретит циничного негодяя-обольстителя, а после — «своего» мужчину, который до конца будет скрывать, что на самом деле богат, и вопреки всем трудностям — свадьба в финале. И сразу видно, что актёры в таких сериалах не шевелятся, не дышат, а просто говорят свой текст ровно так, как им сказали. Это чистая коммерция.

Сейчас вот сама буду сниматься в сериале и побаиваюсь, что он окажется из этой категории. Его снимает тот же оператор, что и «Слонов», он меня и посоветовал. Что там будет, я даже не знаю, текст мне не присылали. Но там всего лишь маленький эпизод, посмотрим. Если что — не такое уж большое пятно на биографии. Хотя хороший актёр даже в не очень качественном материале может ярко проявиться.

Эта статья была опубликована в №44 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.