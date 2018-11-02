Кто выиграл билеты на шоу для детей «Ми-ми-мишки: Защитники леса»

В ближайшее воскресенье, 4 ноября, в Калуге пройдёт спектакль для детей по мотивам известного мультфильма «Ми-ми-мишки».

Организаторы обещают, что зрители увидят на сцене всех любимых героев: Тучку, Кешу, Лисичку, Помогашу и Цыпу.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты. Повезло Ольге Михеевой, Инне Смирновой и Юлии Рябоконь. Поздравляем!