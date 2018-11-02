Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 02 ноября
$ 65.65 0.06
74.58 0.16
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Культура

Кто выиграл билеты на шоу для детей «Ми-ми-мишки: Защитники леса»

02.11.2018 14:44 0 255 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на шоу для детей «Ми-ми-мишки: Защитники леса»

В ближайшее воскресенье, 4 ноября, в Калуге пройдёт спектакль для детей по мотивам известного мультфильма «Ми-ми-мишки».

Организаторы обещают, что зрители увидят на сцене всех любимых героев: Тучку, Кешу, Лисичку, Помогашу и Цыпу.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты. Повезло Ольге Михеевой, Инне Смирновой и Юлии Рябоконь. Поздравляем!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: культура
Еще новости из рубрики «Культура»

Премьера в Калуге: как 40-летнего актёра превратили в 17-летнего подростка 01.11.2018 21:30

Два калужских спектакля вошли в число лучших в России 01.11.2018 15:30

Кто выиграл билеты на «Вечера в галерее» 31.10.2018 09:32

Кто выиграл билеты на концерт «Высоким слогом русского романса» 30.10.2018 14:34

Разыгрываем билеты на «Вечера в галерее» 30.10.2018 07:51


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 04 ноября, 14:00
«Ночь искусств 2018» в Калуге: полная афиша
Калуга
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей
пн 31 декабря, 18:30
Выставка «Ремесло из прошлого»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

пт 02 ноября, 18:00
Игротека
Меховое кафе, кошачье кафе
сб 03 ноября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 03 ноября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 03 ноября, 14:00
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

Концерты

пт 02 ноября, 19:00
"Trubetskoy". Все хиты
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 02 ноября, 20:00
Концерт группы «Элементы»
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 03 ноября, 19:00
Театрализованная программа «Мюзикл-шоу»
Филармония
сб 03 ноября, 19:00
Самайн 2018
Арена КТЗ, ДК

Кино

Проигранное место
Только не они
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
Несокрушимый
Новости компаний

Технологии будущего – уже в Калуге: домофон через смартфон, говорящие видеокамеры и прозрачное ЖКХ

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

Рекомендации по оформлению КАСКО

Почему вступать в процедуру банкротства гражданам необходимо именно сейчас?

Дзюба раскритиковал судейство в выигранном матче «Зенита»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.