Кто выиграл билеты на «Вечера в галерее»

Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 31 октября, в рамках проекта «Вечера в галерее» в Калуге пройдёт концерт «Соединяя музыкою поколенья…».

На сцене Дома музыки выступят Александр Шемяков (скрипка), Мария Горячёва (виолончель) и Виктория Тантлевская (фортепиано).

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на этот концерт. Повезло Ларисе Волчанской. Поздравляем!