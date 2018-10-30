Кто выиграл билеты на концерт «Высоким слогом русского романса»

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 30 октября, в Калужской областной филармонии состоится концерт «Высоким слогом русского романса».

В нём примут участие лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, солистка Московского музыкального театра «Геликон-Опера» Ирина Самойлова (сопрано), лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, гран-при конкурса вокалистов им. Ф. Шаляпина, лауреат конкурса Изабеллы Юрьевой Ольга Невская (сопрано), лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Мария Селявинская (сопрано), лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, лауреат 1 премии конкурса «Романсиада без границ» г. Москва Фёдор Тарасов (бас) и лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», участник арт-проекта «Тенора XXI века» Дмитрий Башкиров (тенор).

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Виталию Литвинову. Поздравляем!