Разыгрываем билеты на концерт Светы

Российская певица Света в субботу, 27 октября, выступит на сцене ИКЦ в Калуге. Она представит программу «20 лет творчества».

Светлана Колтунова выпустила свой первый альбом в 1998 году. Среди её хитов – «Синеглазые дельфины», «Вернись, моя любовь!», «Дорога в аэропорт» (вместе с Тимати).

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