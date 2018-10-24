«Танцы народов мира» в Калуге

24.10.2018 11:39 335

В понедельник, 22 октября, на «Арене КТЗ» состоялось долгожданное для многих калужан событие – в наш город с концертом приехал всемирно известный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Эта легендарная труппа была создана еще в 1937 году и объединила основы классического балета с фольклорной хореографией. Сегодня поддержку артистам оказывает Газпромбанк, являющийся стратегическим партнером ансамбля.

Зрители начали собираться задолго до концерта, а к 3 звонку зал был уже практически полон. Свет погас, и голос диктора попросил выключить звук у мобильных телефонов, коротко представил публике ансамбль и перечислил номера, которые будут в первом отделении. А после этого на сцене не осталось ничего, кроме музыки и танцев. Началось представление с русского танца «Лето», изображающего праздник урожая, во время которого все жители собрались поздравить пару молодых. Девушки в красных сарафанах и парни в белых рубахах чередовали плавную хореографию с настоящей акробатикой, кружились в хороводе и образовывали замысловатые и завораживающие фигуры на сцене. Затем привычные нам движения из русской хореографии сменились экзотическим калмыцким танцем – ещё одним безусловным шедевром ансамбля. Зал, затаив дыхание, наблюдал за поистине гипнотическими движениями троих артистов, одетых в чёрные национальные костюмы. Танцоры демонстрировали удивительное владение каждым мускулом своего тела и время от времени зависали в воздухе так, что порой казалось: законов гравитации для них не существует.

Моисеевцы отличались не только хореографией, но и актерским мастерством. Оно проявлялось во всех номерах, но, пожалуй, ярче всего в зарисовке «Воскресенье». Это весёлая сценка, настоящий мини-спектакль о свидании двух лихих кавалеров с двумя девушками, сопровождающаяся игрой на музыкальных инструментах и зажигательной кадрилью. Или хореографическая картина «Рок-н-ролл», в которой появляется настоящая музыкальная группа, а сцена превращается в шумную дискотеку, на которой стиляги в ярком потоке поражают публику танцевальной акробатикой. А ведь когда-то по идеологическим причинам этот номер называли «Назад к обезьянам» и выдавали за пародию.

Второе отделение началось с сиртаки. Многие знают, что это не народный греческий танец, а своеобразная стилизация. Но ведь такая компиляция различных фольклорных движений и есть ключевая особенность ансамбля. Далее был калейдоскоп из народных танцев адыгов, испанцев и аргентинских пастухов. А завершился концерт легендарным номером «Яблочко» - частушкой, по воле великого балетмейстера ставшей матросским танцем. Зал рукоплескал.

Елена: - Было очень красочно и красиво, танцоры здорово вживались в образы, мне очень понравилось. Я сама занимаюсь хореографией, танцую в ансамбле калужской филармонии, поэтому было особенно интересно и полезно посмотреть на мастеров такого уровня. Среди номеров не могу выделить какой-то один, они все были на высоте. Надежда: - Я безумно рада тому, что ансамбль приехал в Калугу, просто полный восторг! Я уже второй раз на их концерте. Мне очень понравился калмыцкий танец: даже не представляю, как вообще человек способен делать такое. А из того, чего не было на прошлом концерте, впечатлил рок-н-ролл. Это была просто потрясающая энергетика. Хочется, чтобы эти артисты приезжали чаще, я бы обязательно сходила ещё раз.