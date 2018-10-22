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Кто выиграл билеты на «Уральских пельменей»

22.10.2018 10:00 0 275 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на «Уральских пельменей»

Как мы уже рассказывали, во вторник, 23 октября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступят «Уральские пельмени». Юмористы представят программу «Предъюбилейный тур».

- Они превратили ошибки и оговорки в самый блестящий номер программы, а самые смешные женские роли отдают актёрам-мужчинам, - говорят организаторы. - Они придумывают новогодние программы в октябре, а в год 25-летия отправляются в «ПРЕДЪюбилейный тур».

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Екатерине Черновой и Анне Тюиной. Поздравляем!


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Тэги: культура
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