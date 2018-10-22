Калужанам показали старинные гравюры

Владимир Беликов личность очень интересная. Профессор, доктор технических наук, работает в авиа­строительном холдинге и коллекционирует гравюры. «Охотится» за ними много лет. В его частной коллекции — 15 тысяч гравюр XVI–XXI веков. Живёт Беликов в столице, но по основной работе часто бывает в командировках в разных городах. И всегда заходит в местные музеи, рассказывает о своей коллекции и предлагает устроить экспозицию.

— Я организовал 370 выставок, из них 150 — за рубежом, — говорит Владимир Гурьевич. — Постоянно их готовлю, сейчас у меня параллельно проходит три в разных городах. Выставляю коллекцию и в маленьких городах, и даже в сёлах. Например, никогда раньше не знал о таком селе — Спас-Угол. Это Московская область, родина Салтыкова-Щедрина. Однажды оказался там, а потом сделал выставку гравюр, посвящённую этому писателю. А в Калуге выставка посвящена музыке. Это популярная у художников тема. И здесь — в Доме музыки — она очень уместна: в перерывах между концертами можно пройтись по фойе и порассматривать работы средневековых мастеров и современных авторов.

Вообще, с выставками у меня связаны разные истории. В 2014 году я попал в самый разгар майдана. По просьбе Киева подготовил экспозицию в честь 200-летия двух поэтов — Лермонтова и Шевченко. И вляпался с ней. Дом, где проходила выставка, захватили. Я об этом узнал случайно из теленовостей. Звоню в Киев — узнать, что случилось. Говорят: «Владимир Гурьевич, мы успели всё вывезти». Спрашиваю: «Куда?» Отвечают: «На квартиру». Я чуть за сердце не схватился — как на квартиру? В посольство надо было! В общем, только через три месяца обратно их получил. Но, слава Богу, всё вернули в сохранности.

«Дружу с художниками»

— Началось моё коллекционирование с любви к книгам. Я мечтал о большой библиотеке, был настоящим книжным червём. Много лет состою в Российском обществе библиофилов, мы часто собираемся, обсуждаем, каждый что-то приносит… Но теперь меня больше интересуют гравюры. До середины ХIХ века в книгах печатали гравюры с «досок». Это были оригиналы. И до сих пор для гурманов-библиофилов издаются книги, где оттиски оригиналов прямо с «досок». Издают по 20 экземпляров. И стоимость, как вы понимаете, огромная. У меня такие есть. Собираю гравюры без определённой тематики — то, что нравится и что мне доступно. Попадают они ко мне разными способами. Есть 4 варианта: покупка, обмен, дарение и кража (смеётся). Последний способ не использовал. Обменом я не занимаюсь — нет времени. Зарубежные гравюры мне привозят. И когда сам бываю за границей, покупаю, часто — на блошиных рынках. Отечественные попадают от самих художников. Со многими я дружу уже много лет. И они свои работы мне дарят, за что я им очень благодарен.

Боится света

— Коллекция большая, храню её дома. На гравюры не должен падать свет. Это бумага — она темнеет, портится. Гравюры лежат в папках. В постоянной экспозиции музея вы никогда не увидите гравюру. Для выставок помещение обычно затемняют. Когда в Третьяковской галерее проходила выставка офортов Шишкина, зал обшили чёрным крепом и сделали точечные светильники.

Вообще, народ к гравюрам не привык. Отношение к ним легкомысленное, как просто к бумажке. Многие считают, что живопись — вот это искусство! Поэтому гравюры выставляются редко. В некоторые отдалённые городки привозишь коллекцию, а молодые искусствоведы впервые видят гравюры XVI века.

Подделывали даже в средние века

— Гравюры подделывали, подделывают и будут подделывать, но всё-таки меньше, чем живопись. Иногда трудно сказать, оригинал перед вами или нет. Первый судебный процесс состоялся ещё при величайшем мастере Ренессанса Альбрехте Дюрере. Его работы подделывали даже при жизни, выводили и знаменитый штампик с буквами «А» и «Д». Художник подал в суд. И что вы думаете? Не выиграл. Суд решил: пусть подделывают, только штампик не ставят.

В наше время очень сложно подделать бумагу. Современная бумага не такая, какой была в средние века. Тогда была тряпичная. Да и другие технологии использовались при её изготовлении.

Владимир Гурьевич признался, что его мечта — гравюры Рембрандта.

— Дюрер у меня есть, а Рембрандта — нет. Но ничего, появится, куда он денется от меня, — улыбается коллекционер.

И уже есть договорённость о следующей выставке в Калуге в 2020 году. Музей изобразительных искусств просит подготовить экспозицию, посвящённую Достоевскому.

Выставка «Тихая мелодия графики» будет открыта до 28 октября в фойе Дома музыки.

Жан-Жак Альяме. «Встреча с бродячими музыкантами» (середина ХVIII века, с картины Николаса Берхема). Офорт.

Якоб де Гейн. «Мелодия» (конец ХVI века). Резцовая гравюра.

Фёдор Константинов. «Эдвард Григ»

(1970-е годы). Ксилография.

Фредерик Блумарт. «Музыканты на отдыхе» (середина ХVII века). Офорт.

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекресток» от 17.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве или бумажной версии.