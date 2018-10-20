Марина Улыбышева: от поэзии к прозе

Субботним вечером 13 октября в небольшом зале Картинной галереи Климентовской в дефиците оказались стулья. Иногда выставлялись новые, но и их занимала всё прибывавшая публика: пожилые леди и джентльмены, крайне благообразные, хотя и слегка эксцентричные.
Изредка встречались вкрапления молодёжи, сновали телевизионные неразлучники — журналистка с оператором. Был весь цвет калужской поэзии — от Бориса Самбурова до Игоря Красовского. Все собрались на презентацию первой прозаической книги известной поэтессы Марины УЛЫБЫШЕВОЙ «Полдень короткого рассказа».
Автор-исполнитель
Странное название сборника, подчёркнуто интеллигентная и преимущественно возрастная публика, наконец, висящие на стенах печальные пейзажи среднерусской полосы — всё говорило о том, что занятое мной место поближе к выходу — стратегическая удача.
Тем временем Марину уже начали представлять: лауреат премии Президента России, лауреат премии Патриарха… И, наконец, вышла сама Улыбышева с небольшим вступлением. Оказывается, её рассказы должны были читать артисты, а в перерыве — звучать фортепиано, но не срослось. Затем последовало несколько слов о самой книге: в неё вошли лучшие рассказы разных лет, все они в какой-то мере автобиографичны.
Но началось чтение всё равно с лирики, ведь, как сказала автор: «Поэта во мне никто не отменял». А когда зазвучал первый рассказ, стало ясно, что отсутствие профессиональных актёров презентацию не испортит — Марина читала очень артистично и легко завладела вниманием зала.
К счастью, худшие опасения не подтвердились: слушать тексты Улыбышевой оказалось делом увлекательным. Её рассказы — остроумные, весёлые, иногда немного грустные зарисовки — были вполне в контексте качественной женской прозы вроде произведений Дины Рубиной и Виктории Токаревой.
Произвольная программа
В перерыве Марина раздала желающим бумажки, на которых можно было написать вопросы автору, и села в зал обдумывать ответы. В это время прочитать один из рассказов вызвался Игорь Красовский.
Текст был посвящён ушедшему в литературное черносотенство талантливому поэту, чей творческий кризис внезапно прорвался множеством вульгарных стихов. Публика оказалась подготовленной и быстро «выкупила» прототип героя.
Продолжилась встреча ответами на записочки. Кто-то предлагал поэтессе встречу и интересный разговор, а менее возвышенные поклонники из числа начинающих литераторов просили посоветовать недорогого редактора. Из ответов Марины выяснилось, что она занимается вокалом и даже разучивает песню Рода Стюарта «Sailing».
Напоследок слушателя ожидал небольшой бонус-трек. Оказалось, что Улыбышева писала сценарии для программы «Спокойной ночи, малыши», так что лицо крупного сотового оператора Хрюша и «Мисс Вселенная‑2002» Оксана Фёдорова иногда говорили словами нашей поэтессы.
Марина прочитала один из своих сценариев — «Папуасы и мамуасы», где охваченный жаром Хрюша искал каждому слову женскую пару.
После завершения презентации поклонники Марину ещё долго не отпускали — подходили подписать книжку или просто поговорить. К слову, книги, которые можно было купить на входе, разобрали полностью.
Встреча в очередной раз подтвердила поговорку «Что ни делается — всё к лучшему». Конечно, не каждый автор умеет хорошо читать свои произведения, но Улыбышева была так органична, что вряд ли актёр справился бы с этим лучше.
А фортепианная музыка иногда способна сделать по-хорошему старомодное мероприятие по-настоящему нафталиновым. Правда, было немного обидно, что достойная проза вряд ли покинет этот преданный, но узкий и весьма герметичный кружок.
Изначально планировалось, что рассказы Улыбышевой будут читать актёры, но не срослось. Хотя и без них автор справилась с этим на «отлично».
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