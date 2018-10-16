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Концерт ансамбля народного танца имени Моисеева состоится в Калуге

16.10.2018 15:52 0 259
Концерт ансамбля народного танца имени Моисеева состоится в Калуге

22 октября в Калуге состоится концерт легендарного Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. И это тот случай, когда слово «легендарный» более чем уместно. Труппа артистов-Моисеевцев уже более 80 лет демонстрирует высочайший профессионализм и вместе с тем особую искренность в искусстве.

Игорю Моисееву удалось создать уникальный сплав основ классического балета с народным танцем, который стал настоящим брендом российской культуры. Восторженные рецензии появляются после каждого выступления ансамбля по всему миру, а концерты Моисеевцев ставятся в один ряд с оперными шедеврами Марии Каллас и картинами Микеланджело.

После смерти великого балетмейстера в 2007 году труппу приняла Елена Щербакова, продолжившая великие традиции Моисеева. Сейчас на сцене уже седьмое поколение танцоров поражает зрителей мастерством и хореографическим разнообразием.

- Под руководством неутомимой Елены Щербаковой прославленный коллектив в 2018 году осуществил новые постановки и триумфально провел гастроли в Италии и Монголии... Мы в Газпромбанке с неизменным восхищением наблюдаем за успехами Ансамбля и очень гордимся нашим партнерством, - отметил представитель Банка Елена Фалькова. - Уверена, что в ходе осенних гастролей по городам России моисеевцы произведут неизгладимое впечатление на зрителей, и каждое их выступление станет огромным событием для всех, кому посчастливится его увидеть".


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