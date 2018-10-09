Кто выиграл билеты на концерт швейцарского хора

Как мы уже рассказывали, хор Canto Thun из Швейцарии выступит в среду, 10 октября, на сцене Калужского дома музыки.

- В программе прозвучат произведения Иоганнеса Брамса, Франца Листа, Дмитрия Шостаковича, а также народные песни, - рассказали организаторы. - В концерте примет участие Калужский муниципальный камерный хор. В частности, вместе с гостями он исполнит одно из произведений Й. Брамса. А фрагмент из оперетты Д. Шостаковича «Москва. Черёмушки» прозвучит совместно с хором В.Л. Славинского.

Как отмечают в Доме музыки, руководитель хора, Альбин Брун, любит связать в своих аранжировках фольклорную музыку с джазом. Концертмейстером выступит пианист Жан-Жак Шмид.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Людмиле Дейкун. Поздравляем!