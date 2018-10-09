Разыгрываем билеты на концерт «O sole mio»

Солист Калужской областной филармонии Игорь Рубцов в сопровождении русского инструментального ансамбля «Каприс» вечером во вторник, 9 октября, представит программу «O sole mio».

- В этот вечер прозвучат наполненные неподражаемым итальянским лиризмом произведения Э. Канио «Влюблённый солдат», Э. Капуа, сл. В. Руссо «О, Мари!», Э. де Куртис, сл. Дж. Куртис «Вернись в Сорренто», Дж. Россини, К. Пеполи «Неаполитанская тарантелла» и многие другие произведения, - рассказали организаторы.

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