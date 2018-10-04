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Кто выиграл билеты на юбилейный концерт Лидии Музалёвой

04.10.2018 12:50 0 134 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на юбилейный концерт Лидии Музалёвой

Как мы уже рассказывали, юбилейный вечер, посвящённый 40-летию творческой деятельности заслуженной артистки России, участницы проекта «Голос 60+» Лидии Музалёвой, пройдёт в субботу, 6 октября, в Калужской областной филармонии.

- Концерт рассчитан на любое поколение, потому что русские люди должны знать свою русскую национальную культуру хотя бы через такой великий жанр как русская народная песня, русский романс, который полон очарования, светлой грусти и нежности, - приводят слова самой Музалёвой организаторы. - И, конечно, история русского романса неотрывно связана с народной песней.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на концерт. Повезло Галине Швецовой. Поздравляем!

Уважаемые читатели! А на какие вы ходите концерты? Расскажите в комментариях!


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Тэги: культура лидия музалева
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