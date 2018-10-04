Разыгрываем билеты на юбилейный концерт Лидии Музалёвой

Юбилейный вечер, посвящённый 40-летию творческой деятельности заслуженной артистки России Лидии Музалёвой, пройдёт в субботу, 6 октября, в Калужской областной филармонии.

- Концерт рассчитан на любое поколение, потому что русские люди должны знать свою русскую национальную культуру хотя бы через такой великий жанр как русская народная песня, русский романс, который полон очарования, светлой грусти и нежности, - приводят слова самой Музалёвой организаторы. - И, конечно, история русского романса неотрывно связана с народной песней.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем два билета на концерт. Итоги подведём уже сегодня вечером. Подробнее по ссылке на сообщество.