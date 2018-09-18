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Кто выиграл билеты на концерт «Любовь во всём виновата»

18.09.2018 17:02 0 215 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на концерт «Любовь во всём виновата»

Как мы уже рассказывали, в нашем городе продолжается фестиваль «Калужская осень». Одной из премьер фестиваля 19 сентября станет программа «Любовь во всём виновата» солиста Дома музыки Дмитрия ЛОГУНОВА и автора аранжировок песен Романа АЗАТОВА.

В этот вечер прозвучат шедевры советской и зарубежной песенной классики.

- В программу вошли не утратившие популярность песни композиторов советского периода - Паулса, Мартынова, Зацепина и Бабаджаняна, произведения современных авторов, таких, как Крутой, - рассказали организаторы. - Зарубежная эстрадная классика представлена хитами из репертуара Синатры и Бочелли.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Сергею Крылову. Поздравляем!

Уважаемые читатели! А на какие концерты в Калуге ходите вы? Расскажите в комментариях!


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Тэги: культура
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