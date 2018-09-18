Разыгрываем билеты на концерт «Любовь во всём виновата»

В нашем городе продолжается фестиваль «Калужская осень». Одной из премьер фестиваля 19 сентября станет программа «Любовь во всём виновата» солиста Дома музыки Дмитрия ЛОГУНОВА и автора аранжировок песен Романа АЗАТОВА.
В этот вечер прозвучат шедевры советской и зарубежной песенной классики.
- В программу вошли не утратившие популярность песни композиторов советского периода - Паулса, Мартынова, Зацепина и Бабаджаняна, произведения современных авторов, таких, как Крутой, - рассказали организаторы. - Зарубежная эстрадная классика представлена хитами из репертуара Синатры и Бочелли.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.
Уважаемые читатели! А на какие концерты в Калуге ходите вы? Расскажите в комментариях!
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