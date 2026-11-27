Известный музыкант выступит на сцене «Арены КТЗ» 29 ноября.

- Кай Метов пишет от души и для души, не подчиняясь тенденциям современной эстрады, и подает свою музыку в интеллигентно-романтической манере, - рассказали организаторы.

Среди наших подписчиков в МАХ мы разыгрывали два билета. Повезло Ирине (комментарий номер 31 здесь). https://max.ru/kp40ru/AaIcRdVWbJQ