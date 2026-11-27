Издания Дома народного творчества и кино «Центральный» получили высокие награды
На XVI Всероссийском смотре информационной деятельности домов (центров) народного творчества проекты калужского Дома народного творчества и кино «Центральный» добились успеха в номинации «Издательские проекты».
Высоких наград удостоились сразу несколько изданий. Лауреатом стал альбом «Выбор, перебор, ажур…» — это второй выпуск серии «Народное искусство Калужского края», посвящённый традиционному и современному ткачеству.
Специальные дипломы получили ещё три работы:
сборник материалов конференции «Развитие народных традиций» — за популяризацию научных знаний;
сборник «Калужские забавы. Сборник народных игр» — за сохранение игровой культуры;
буклет конкурса «Поющее мужское братство» им. Л. К. Сивухина — за вклад в сохранение традиций мужского пения.
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