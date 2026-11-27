На XVI Всероссийском смотре информационной деятельности домов (центров) народного творчества проекты калужского Дома народного творчества и кино «Центральный» добились успеха в номинации «Издательские проекты».

Высоких наград удостоились сразу несколько изданий. Лауреатом стал альбом «Выбор, перебор, ажур…» — это второй выпуск серии «Народное искусство Калужского края», посвящённый традиционному и современному ткачеству.

Специальные дипломы получили ещё три работы:

сборник материалов конференции «Развитие народных традиций» — за популяризацию научных знаний;

сборник «Калужские забавы. Сборник народных игр» — за сохранение игровой культуры;

буклет конкурса «Поющее мужское братство» им. Л. К. Сивухина — за вклад в сохранение традиций мужского пения.