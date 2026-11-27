Губернатор Владислав Шапша распорядился выделить дополнительные средства на оснащение детских школ искусств региона. Решение было принято после визита главы области в калужскую ДШИ № 4 в Анненках.

Во время поездки губернатор пообщался с педагогами и учениками, высоко оценив их талант и целеустремлённость. В школе занимается свыше 550 детей, а после надстройки мансарды с концертным залом учреждение стало настоящим культурным центром микрорайона. База у школы неплохая, ребята обеспечены инструментами — но педагоги озвучили одну важную просьбу: нужно ещё пианино.

Владислав Шапша отметил, что обучение игре на фортепиано — одно из самых востребованных направлений в музыкальных школах. За последние годы многие ДШИ привели в порядок, но потребность в инструментах остаётся: двум третям школ и музыкальному колледжу нужны рояли и пианино. Всего требуется 139 инструментов — их планируют закупить.

Губернатор поручил профильным ведомствам детально проработать вопрос и обеспечить школы необходимыми музыкальными инструментами.