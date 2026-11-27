26 ноября в арт-кластере «Театр села» открылась туристско-информационная точка. Об этом сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Теперь все желающие могут бесплатно взять буклеты о регионе, изучить туристические маршруты, экскурсии и достопримечательности, а заодно подобрать идеи для будущей поездки.

Точка появилась благодаря сотрудничеству Центра развития туризма и арт-кластера: соглашение между ними подписали во время празднования Дня туризма-2026.

«Театр села» — это первый в России негосударственный сельский театр. Его основал продюсер и актёр Глеб Данилов.