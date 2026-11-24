Встреча губернатора Владислава Шапши и руководителя музея-заповедника, правнучки художника Натальи Поленовой прошла 24 ноября.

- Музей-заповедник «Поленово» на Оке - это особая атмосфера. Красота природы, - отметил губернатор. - Наследие великого русского художника Василия Поленова. Близость к нашей жемчужине Тарусе. Эта территория на границе Тульской и Калужской областей имеет серьезный туристический потенциал. Планируем в полной мере реализовать его.

По его словам, речь идет об уникальном межрегиональном музейно-художественном и природном памятнике. При этом важнейшая задача – сохранить экологический баланс территории.

Эти вопросы обсудят на заседании Попечительского совета музея-заповедника В.Д. Поленова, в состав которого входит Шапша, в Тарусе под председательством Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева.