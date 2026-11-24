24 ноября в Доме культуры Людиновского округа пройдёт показ спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» — по ранней повести Фёдора Достоевского. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Семья».

Постановка входит в цикл «Внеклассная Классика». Её создатели хотят показать, что классика — вовсе не скука, а смесь напряжения, юмора и острой актуальности.

В центре истории — спокойная жизнь в русской глубинке, в имении доброго полковника Ростанева. Её нарушает Фома Фомич Опискин — приживалец и несостоявшийся писатель. Он, будучи по сути ничтожной личностью, ловко манипулирует окружающими: прикрываясь высокими идеями, шаг за шагом подчиняет себе всех в доме и превращает уютную идиллию в настоящий кошмар.