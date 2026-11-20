Кто выиграл билеты на концерт Виктора Королёва в Калуге
Известный артист выступит на сцене «Арены КТЗ» 21 ноября.
- На юбилейном вечере прозвучат хиты разных лет: «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня» и многие другие шлягеры, которые уже столько лет дарят радость миллионам людей на этой планете, - рассказали организаторы.
Среди наших подписчиков в МАХ мы разыгрывали билеты на этот концерт.
Повезло Наталье (комментарий номер 6 здесь). https://max.ru/kp40ru/AaHzIdF4KXk
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