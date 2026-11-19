Известный артист выступит на сцене «Арены КТЗ» 21 ноября.

- На юбилейном вечере прозвучат хиты разных лет: «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня» и многие другие шлягеры, которые уже столько лет дарят радость миллионам людей на этой планете, - рассказали организаторы.

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