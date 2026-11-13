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Культура

Калужский музей обновил техническое оснащение по проекту «Семья»

Дмитрий Ивьев
13.11, 15:14
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В 2026 году Калужский музей изобразительных искусств получил финансовую поддержку на техническое оснащение в рамках национального проекта «Семья».

Финансирование выделено через федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», ключевой задачей которого является укрепление института семьи и продвижение традиционных семейных ценностей.

В музей поставлены подиумы, стойки, увлажнители, терминал для цифрового этикетажа, сенсорная панель, гигрометр, пюпитр, система подвесов, аудиогид и другое необходимое оборудование.

Помимо калужского музея, в текущем году финансовую поддержку также получили Калужский объединенный музей-заповедник и Ульяновский краеведческий музей.

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