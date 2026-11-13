Кто выиграл билеты на концерт группы «Мельница» в Калуге
Выступление пройдет на сцене «Арены КТЗ» 17 ноября.
Музыканты представят юбилейный тур в честь 50-летия солистки Натальи О’Шей.
- Новая программа — это путешествие сквозь время и сновидения, составленное из любимых песен Хелависы, - рассказали организаторы.
Среди наших подписчиков в МАХ разыгрывали два билета.
Повезло Анне (комментарий №29 здесь).
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