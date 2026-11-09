Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Калужанин Вадим Востриков стал лауреатом премии «Гордость нации»
Культура

Калужанин Вадим Востриков стал лауреатом премии «Гордость нации»

Дмитрий Ивьев
09.11, 15:03
0 623
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Заведующий отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусств Дома народного творчества и кино «Центральный» Вадим Востриков удостоен звания лауреата VII Всероссийской премии «Гордость нации» в номинации «Культура народов России».

Высокую награду получил его проект — фестиваль «Хлудневское древо», который сохраняет и развивает более чем 200-летнюю традицию хлудневской глиняной игрушки.

Церемония награждения состоялась 5 ноября в Москве, в национальном центре «Россия», в рамках Международной недели «Народы России».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtPOUtrSGtUa1NnVXBZQVI2RHh6c0E9PSIsInZhbHVlIjoiY1E5S25Ncnl1VXRBbVZmTVp2ZC93Y21idkI0SFNwQWpUdEZwZTNyZmZTV0xPU3lLNU1RcFh4Qm5uQzJwejNxUmhyQlFQUVZLeDJzK29GaGY3RkJabGtNU3I5NUhBcVZPWVplWTdpVisrZmMydFJIbUhXNitYYVp0WTBmdnR4RTZ0ZWpJbmhxcjlqL1FZb2tUOXRlSE1lSGxnK2szZFBRQXY0c3BxUlQ4RTFvNkRZTWpBUXJiK3RheTZsZXlIN3BDYzNkZFFLWGNmS2dLYTQvTitEeHI2YWMzcUpsTThCUmVGdWxyNmd6T1Q1WHVoSkVUM1crQXdyY1pXekIyN1BNdWRiaEtHdHR0Y2ZPZHd2VVZlYnRlVmIvYlk3dGNpSTJLWXZVdENGQTEyRHo1OU1BUWtoeCtVQWZSbTFuQ2pIZHh2eE5uN2lmODlLaHFTaTAzTFpOcW1PVHlZanpTY0g0NDB0L2dyK29URlJyL21XTVRrejkwaDlpS0pWN0w2V0grdTVRd2lLenVHeGJlRkR5UWR2bTNveSttTVFubnpDY1czY1UyNXVWUjI2Wms2cEgrRW1wZDZwRm1OOXhtdHlhRCIsIm1hYyI6IjRlOTZjZTBmYzc2MTczNDk5MDk3MWI0ZWM0Nzk4Mzc0NDU1ZTBkZDZhMzZjOGRmY2EzM2UxN2YxMDM1NzBjMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpLd2I0SGEvTHRvV0ZseG9qNjFWY2c9PSIsInZhbHVlIjoidlBYTFpDQ245NlFYcjBsUTJLZGJYOGhWWDA4aHo3UUVDT0pJVGdUTkQyWTd4MkVia3lnR1RIaC8yRG4xZTFKTVNFZzJubVE0aWdtYWhmUHBWUERXK3BQTDFGVkY3bW9UOVFiN001YVJsclJ3YURwSi9naVliKzBzV2h2b3haRmgvMGhXc0ROekdJU05FYWhVSW55TWJTSlZhMFFpcm5YRTlzQWJnS3psMytKNi9uYzZPc2lEdGxaTmlaaW54VG5mNXdHU1JHSVQ1U3BpRGI5VHY5U1JRNjFRSFhVTFIwNFVOMCtEMGdMVmtrVk1KaVZUdGVtSllVb3hRRUo4dmV1dWtoMDlWTUxVRjJpTnFNRVI4amE1V0NtVy94NlZmeHBmK0N2RnI1QnoxSStWcjM3MkpaZEdDTXNmVXlRZlM4dG5Ta1p4aStrUjcwSS96aWFNM1pHeHUvUHJjUHMwTyttRm55TlRRVGhlZ0JUQ2l1REtKVFMwaGxZdW4yRGdtZ2tiUCtQWmxHU21JV3BVYzd3QWJzaFRwQ082VHQ3eEdQTklyaUp5VS9CMjlhZDNvdU02dTBJYWxWOVlpdkpRMGk2bzlzYWJnNHUwM3JBbmdtMk1xd0dSZ3ZPcUFieFQ5ZVlML1Y2RlBaWTRJMUMraWM2RlYrbkRDUEx1N2gzYVMxNUg2YkU5RzdrZHhrRFVxZlJzQVZ3N2Q3T0oyQWNQczY2bi9rcCtPRWhIc2sxWDE1Wnh0OEt2T1hwc3pySFQ2Y0N2SEt6cVZzYm51ZU13NHoxWSt6cU5GSlFaOUNMeTh5NmJ4ZDBBNkVRd2J3cGlpTlpQWVJTNDBFTStLRkNkL3M0SCIsIm1hYyI6IjgwZTVlZTE2MjBhNjZiMGVmZjdkNTdjYjZhMGIxMjFiMzcyYjlhZWRiNzhhNGQ5NmZmYWUzM2E3MWQ4MWFkNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+