Калужанин Вадим Востриков стал лауреатом премии «Гордость нации»

Заведующий отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусств Дома народного творчества и кино «Центральный» Вадим Востриков удостоен звания лауреата VII Всероссийской премии «Гордость нации» в номинации «Культура народов России».

Высокую награду получил его проект — фестиваль «Хлудневское древо», который сохраняет и развивает более чем 200-летнюю традицию хлудневской глиняной игрушки.

Церемония награждения состоялась 5 ноября в Москве, в национальном центре «Россия», в рамках Международной недели «Народы России».