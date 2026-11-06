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Культура

Калужанин Арсений Зиновьев завоевал главную награду вокального конкурса всероссийского уровня

Дмитрий Ивьев
06.11, 07:44
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Арсений Зиновьев, воспитанник Детской школы искусств № 2 имени С. С. Туликова, стал лауреатом I степени на Всероссийском конкурсе с международным участием «Юный вокалист» имени И. П. Богачевой. Он выступал в возрастной категории 13–15 лет.

Награждение и гала-концерт прошли в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга — одном из самых известных и старейших музыкальных учреждений страны. Арсений не только получил награду, но и спел на прославленной сцене капеллы.

Конкурс включён в перечень творческих состязаний Минпросвещения РФ, а имена его лауреатов попадают в реестр «Таланты России».

За этой победой стоит большая работа: сам Арсений много трудился, а помогали ему наставники — заслуженный артист Калужской области Дмитрий Александрович Башкиров и концертмейстер Мария Валерьевна Доронина. Именно они подготовили конкурсное выступление юного вокалиста.

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