Калужанин Арсений Зиновьев завоевал главную награду вокального конкурса всероссийского уровня

Арсений Зиновьев, воспитанник Детской школы искусств № 2 имени С. С. Туликова, стал лауреатом I степени на Всероссийском конкурсе с международным участием «Юный вокалист» имени И. П. Богачевой. Он выступал в возрастной категории 13–15 лет.

Награждение и гала-концерт прошли в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга — одном из самых известных и старейших музыкальных учреждений страны. Арсений не только получил награду, но и спел на прославленной сцене капеллы.

Конкурс включён в перечень творческих состязаний Минпросвещения РФ, а имена его лауреатов попадают в реестр «Таланты России».

За этой победой стоит большая работа: сам Арсений много трудился, а помогали ему наставники — заслуженный артист Калужской области Дмитрий Александрович Башкиров и концертмейстер Мария Валерьевна Доронина. Именно они подготовили конкурсное выступление юного вокалиста.