Кто выиграл билеты на концерт Евгения Григорьева в Калуге

Выступление пройдет вечером 5 ноября на сцене «Арены КТЗ».

Программа называется «За всё тебя благодарю».

- Название программа получила благодаря новой одноимённой песне, релиз которой состоялся в 2025 году, - рассказали организаторы.

Среди наших читателей в МАХ разыгрывали билеты. Повезло Ольге (комментарий номер 9 здесь) и Галине (комментарий номер 3 здесь).