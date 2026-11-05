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Культура

Кто выиграл билеты на концерт Евгения Григорьева в Калуге

Дмитрий Ивьев
05.11, 12:00
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Выступление пройдет вечером 5 ноября на сцене «Арены КТЗ».

Программа называется «За всё тебя благодарю».

- Название программа получила благодаря новой одноимённой песне, релиз которой состоялся в 2025 году, - рассказали организаторы.

Среди наших читателей в МАХ разыгрывали билеты. Повезло Ольге (комментарий номер 9 здесь) и Галине (комментарий номер 3 здесь).

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