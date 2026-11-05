Разыгрываем билеты на концерт Евгения Григорьева в Калуге
Выступление пройдет вечером 5 ноября на сцене «Арены КТЗ».
Программа называется «За всё тебя благодарю».
- Название программа получила благодаря новой одноимённой песне, релиз которой состоялся в 2025 году, - рассказали организаторы.
Среди наших читателей в МАХ разыгрываем четыре билета: два победителя получат по два билета.
Подробности по ссылке.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь