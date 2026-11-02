III Всероссийский конкурс-фестиваль «Моя планета – музыка» стартовал в Калуге

Торжественное открытие конкурса-фестиваля юных исполнителей на духовых и ударных инструментах состоялось 1 ноября в концертном зале музыкального колледжа имени С. И. Танеева.

В ближайшие четыре дня участников ждёт насыщенная программа: пройдут мастер-классы, концертные выступления, конкурсные прослушивания, репетиции, а также выступление Сводного детского духового оркестра.

В этом году в конкурсе участвуют 140 юных музыкантов — они приехали из Тулы, Рязани и Рязанской области, Екатеринбурга, Томска, Ижевска, Набережных Челнов, Когалыма, Ханты-Мансийска и ХМАО-Югры, Москвы и Подмосковья, а также из Калуги и области.

По сложившейся традиции на сцену пригласили первоклассников духовых отделений детских школ искусств: для них провели торжественную церемонию посвящения в духовики. Ярким музыкальным подарком стало выступление духового оркестра колледжа под управлением Валентина Евгеньевича Иванова.