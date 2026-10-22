Кто выиграл билеты на концерт группы «Воровайки» в Калуге

Выступление состоится 24 октября на сцене «Арены КТЗ».

- В концертной программе прозвучат самые любимые хиты: «Хоп, мусорок», «Наколочки», «Не воровка, не шалава», «Девчонка рыжая» и другие, - рассказали организаторы.

Среди наших подписчиков в МАХ мы разыгрывали два билета.

Повезло Елене (комментарий номер 28 здесь).

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